​26 февраля в ходе рабочей поездки в Первомайский район губернатор Дмитрий Миронов встретился с общественностью в поселке Пречистое. Глава региона ответил на вопросы граждан и обсудил с ними перспективы развития муниципального образования.



– В Ярославской области для оценки районов и городских округов применяется система рейтингования, в которой учитываются все важнейшие показатели работы органов местного самоуправления, – напомнил Дмитрий Миронов. – По итогам прошлого года Первомайский район – в середине оценочной таблицы. С одной стороны, это говорит о стабильности ситуации на территории, с другой – о том, что здесь есть потенциал, который необходимо развивать.



В числе положительных для района тенденций глава региона отметил рост объема отгруженных товаров собственного производства (на 13,5 процента по сравнению с 2017 годом) и значительное увеличение площадей введенного в эксплуатацию жилья – на 80 процентов. Вместе с тем губернатор акцентировал внимание администрации муниципального образования на снижении темпов производства сельхозпродукции.



Дмитрий Миронов рассказал о решении уже поднимавшихся ранее вопросов, в частности, о реконструкции системы водоотведения и очистки сточных вод в селе Кукобой. В областном бюджете на 2019 год на это предусмотрено порядка шести с половиной миллионов рублей. Сейчас готовится конкурсная документация. Работы должны быть завершены до конца года.



Также губернатор сообщил о перспективах газификации жилого фонда. Ее уровень в Пречистом составляет 75 процентов. В текущем году планируется строительство распределительного и наружного газопроводов протяженностью более двух километров с общим объемом бюджетного финансирования около 4 миллионов рублей. К газификации готово 85 домовладений. Кроме того, в бюджете на предстоящие два года предусмотрены средства на проектирование газопроводов низкого давления в деревнях Игнатцево, Семеновское, Всехсвятское.



Немало вопросов на встрече касалось темы здравоохранения: обеспечения кадрами лечебных учреждений, возможности приобретения передвижной медицинской техники для удаленных населенных пунктов, обустройства автостоянки возле Пречистенской центральной районной больницы. Также речь шла о строительстве новых спортивных площадок, доступности сети Интернет, замене автобуса для Козской средней школы.



По итогам обсуждения Дмитрий Миронов дал ряд поручений, которые помогут решить эти проблемы, а также призвал жителей более активно участвовать в программе «Решаем вместе!», благодаря которой за два года в регионе уже отремонтировано около 900 объектов.



После встречи губернатор побывал в доме №81 по улице Ярославской, жительница которого пожаловалась на плохое состояние электрической проводки и щитков. Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, этот дом в плане фонда капремонта на 2020 – 2021 годы. Дмитрий Миронов дал поручение как можно быстрее подготовить проектно-сметную документацию, чтобы провести работы в максимально короткие сроки.