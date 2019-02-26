​Организация пригородных пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в Ярославской области в 2019 году стала предметом обсуждения на заседании комитета областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 26 февраля.



– Департамент транспорта Ярославской области в 2019 году обеспечит объем транспортного обслуживания в пригородном железнодорожном сообщении на уровне прошлого года, – сообщила председатель комитета управления пассажирским транспортом регионального департамента транспорта Ирина Домнина. – В рамках взаимодействия с перевозчиками запланировано курсирование 58 поездов из Ярославля по пяти основным направлениям: Александров, Кострома, Вологда, Буй, Рыбинск. Кроме того, будут осуществляться пригородные перевозки четырьмя поездами по направлениям Углич – Савелово, Углич – Калязин.



При этом департамент продолжит работу с перевозчиками по улучшению качества транспортного обслуживания. В связи с увеличением спроса и просьбами жителей на пригородных экспресс-поездах «Чайка», курсирующих от Ярославля до Рыбинска, в отдельные дни будет увеличена составность с двух до четырех вагонов, а также изменено расписание движения по воскресеньям на более удобное для пассажиров время.



С целью улучшения качества обслуживания с декабря 2018 года на маршрутах рыбинского направления запущен рельсовый автобус.