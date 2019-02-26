​26 февраля в рамках рабочей поездки в Первомайский район губернатор Дмитрий Миронов посетил село Кукобой. Оно является одним из самых популярных туристических брендов Ярославской области. Гостями фольклорного комплекса Бабы-яги, являющегося частью туристического предприятия «Кукобойская старина», ежегодно становятся более 8 тысяч человек.



В селе расположены музей сказки, музей народного мастера Леонида Костицина, лесная резиденция ярославского медведя. Круглый год туристы могут приобрести здесь сувениры местных производителей, попробовать знаменитые кукобойские пироги и посетить источник целебной воды в сосновом бору.



Сегодня в регионе идет работа над созданием маршрута для индивидуальных семейных туристов по сказочным брендам области. Это открывает широкие перспективы для кукобойских проектов.



Туризм является одной из точек роста Первомайского района. Отраслевые программы реализуют шесть муниципальных учреждений культуры. Кроме кукобойского фольклорного комплекса Бабы-яги популярными объектами являются музей леса и краеведения в поселке Пречистое, музей пилы и топора в селе Семеновском, музей «Козье подворье» в селе Коза. Кроме того, на территории района располагается 58 памятников архитектуры.



Все туристические программы Первомайского района связаны в удобный для гостя единый маршрут Первомайское золотое кольцо. В прошлом году район посетили более 36 тысяч туристов.