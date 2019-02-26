​В Ярославской области началась работа по организации единой паллиативной службы. В настоящее время в структуре здравоохранения области развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых на базе клинической больницы №9, в больнице №7, в составе терапевтического отделения Ярославской ЦРБ и отделения сестринского ухода рыбинской больницы №4. Кроме того, работают пять круглосуточных детских коек на базе специализированного дома ребенка №2. Функционируют и кабинеты паллиативной помощи.



– Развитие паллиативной помощи – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Ярославской области на это направление в 2018 году были выделены средства из резервного фонда Правительства России. На 36,7 миллиона рублей закуплено медицинское оборудование для кабинетов и отделений паллиативной помощи, в том числе для обеспечения больных на дому: откашливатели, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы.



Вся техника сконцентрирована в Ярославле, на базе 9-й больницы, и пациенты уже стали ее получать. Для дальнейшего развития паллиативной помощи на базе этого медучреждения будет создана выездная патронажная служба для работы в областном центре и ближайших муниципальных районах. Аналогичные службы сформируют в городской больнице №1 Рыбинска, Даниловской, Угличской, Переславской районных больницах.



– Большие планы и по развитию кабинетов паллиативной помощи в медицинских организациях Ярославля и муниципальных районов, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Уже сформированы такие кабинеты в больнице имени Семашко и рыбинской 1-й больнице.



К маю все лечебные учреждения получат лицензии на паллиативную помощь, и служба заработает в полную силу. В этом году в регионе будет создано 89 круглосуточных паллиативных коек, в 2020 году – 106 коек.



Большое внимание уделяется и вопросу обеспечения пациентов обезболивающими лекарственными препаратами. На территории нашего региона 24 аптеки, в том числе 8 негосударственных, отпускают наркотические средства и психотропные вещества. Сейчас обезболивающие препараты получают 600 человек.