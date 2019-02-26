​С начала года инспекция государственного строительного надзора Ярославской области после завершения строительства провела проверку шести газопроводов и выдала заключения об их соответствии требованиям проектной документации.



Общая протяженность газовых сетей, проверенных специалистами за два месяца, составила более 16 километров.



Среди социально важных объектов – распределительные газопроводы в деревне Климовское Некрасовского района, городе Ростове, газопровод высокого давления и межпоселковый газопровод в Угличском районе, газораспределительные сети Плещеево – Нарядово в Гаврилов-Ямском районе и другие.



– В настоящее время инспекция государственного строительного надзора Ярославской области осуществляет надзор за строительством и реконструкцией 69 объектов газового хозяйства, – рассказал начальник инспекции – главный государственный инспектор госстройнадзора Ярославской области Андрей Фирулев. – С нового года в связи с изменением 51-й статьи Градостроительного кодекса выдачи разрешений на строительство газопроводов низкого давления не требуется, соответственно, и выдачи разрешений на ввод их в эксплуатацию не предусмотрено. Однако, если проект реализуется за счет бюджетных средств, проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка госстройнадзора обязательны.



Как пояснили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, в 2019 году голубое топливо в населенные пункты области проводится по нескольким программам. В их числе: муниципальные, целевая программа в АПК, региональная – «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области», а также инвестиционная программа АО «Газпром газораспределение Ярославль».



Справка



До 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию Ярославской области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более чем 7 тысяч домовладений к приему газа.