​Ярославская область приняла участие во всероссийской акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые поменялись местами со своими детьми и прошли всю процедуру единого госэкзамена, от рамки металлодетектора до получения результатов.



– Чтобы подготовить школьников к ЕГЭ, познакомить на практике с процедурой экзамена, проводится целый ряд мероприятий. Их организуют школы, участие в таких тренировочных занятиях добровольное, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – С 2017 года возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ появилась и у родителей выпускников. В рамках всероссийской акции они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена.



На мероприятии была возможность отследить, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, как происходят печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Продолжительность пробного тестирования составила один час.