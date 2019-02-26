|Ярославская область приняла участие во всероссийской акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые поменялись местами со своими детьми и прошли всю процедуру единого госэкзамена, от рамки металлодетектора до получения результатов.
– Чтобы подготовить школьников к ЕГЭ, познакомить на практике с процедурой экзамена, проводится целый ряд мероприятий. Их организуют школы, участие в таких тренировочных занятиях добровольное, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – С 2017 года возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ появилась и у родителей выпускников. В рамках всероссийской акции они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена.
На мероприятии была возможность отследить, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, как происходят печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Продолжительность пробного тестирования составила один час.
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