​С 3 по 10 марта в городах и муниципальных районах Ярославской области пройдет фестиваль «Яркая Масленица». В региональном центре этот праздник носит статус главной Масленицы страны. Основные мероприятия запланированы на 8, 9 и 10 марта.



3 марта праздник в Ярославле откроет большое карнавальное шествие. С 8 по 10 марта на Первомайском бульваре, где исторически проходили масленичные гулянья, развернутся фестиваль уличной еды и фестиваль уличного искусства.



– Фестиваль «Яркая Масленица» – это одно из самых посещаемых событий региона. Он позволяет нам работать с «низким» сезоном, наращивать туристический поток, заполнять гостиницы, увеличивать налоговые поступления в бюджет региона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В прошлом году фестивальная неделя собрала порядка 380 тысяч зрителей. Среди интересных цифр прошлого года: на гастрономическом фестивале было съедено 70 тысяч блинов, 10 тысяч килограммов мясной продукции, выпито более 5 тысяч литров чая. В этом году мы вновь готовы встречать гостей и удивлять новыми проектами. Будет ярко, интересно, вкусно!



В муниципальных районах масленичные мероприятия также будут проходить всю неделю. Наиболее яркие программы состоятся 10 марта.



В Данилове гости города смогут принять участие в интерактивной программе «Веселая Масленица».



Пошехонье приглашает на юмористическое действо «А у нас не как у вас!». Кроме того, в дни Масленицы состоится интерактивная программа «Масленица – комоедица, блинница, весне именинница!».



На экскурсии «Вкусные истории Углича» расскажут о знаменитых колбасах и маслобойных заводах города, о торговле и угощениях, которые были более ста лет назад на местных ярмарках.



В Мышкине пройдут народные гулянья «Мышкинская Масленица» и «Масленичный балаган». Жители и гости города смогут пройти масленичным парадом, увидеть театрализованное представление, научиться добывать огонь древними способами.



В Тутаеве можно будет посетить концертно-развлекательную программу «Как на Маслену неделю Емелю женили…».



В Рыбинске в эти дни пройдут народные гулянья, ярмарки народных умельцев, а также фестиваль русской частушки и шоу силачей. В Рыбинском районе всем желающим предлагают целое праздничное турне: в поселке Песочное можно будет пройти масленичным поездом, в деревне Дюдьково – порадовать Блинного Царя песнями и забавами, пройти через блинные ворота, прогуляться по бантичному ряду и принять участие в параде сказочных героев.



В Гаврилов-Яме, чтобы подчеркнуть бренд города, гулянья носят название «Масленица в стране ямщика». В программе – игры и забавы. Завершится праздник сжиганием деревянного колеса.



В селе Вятском в Масленицу приглашают на программу «В масленичный денек съешь блинок!».



По данным российского сервиса бронирования отелей «Tvil.ru», Переславль-Залесский занял второе место среди малых городов для путешествий на 8 Марта и Масленицу. В финале праздничной недели в этом городе пройдет игровая программа «Петровская Масленица, или Царские проводы зимы». Основные элементы гуляний восстановлены по материалам этнографических экспедиций музея и соответствуют обычаям Переславского уезда.



В центре города на Народной площади можно будет побывать на «Масленичной охоте». В программе праздника – аукцион на масленичную дичь и блинные забеги. Кроме того, в этом году впервые в Переславле все желающие смогут прокатиться на масленичной карусели.



С подробной программой «Яркой Масленицы» можно познакомиться здесь: http://visityaroslavia.ru/ru/novosti/goroda-yaroslavii-priglashayut-otmetit-yarkuyu-maslenitsu/.