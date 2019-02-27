​До конца 2019 года в Ярославле будет реконструирован стадион «Славнефть». На эти цели в рамках реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Правительством России, выделено 54,7 миллиона рублей из федерального бюджета. Финансирование проекта из областного и местного бюджетов составит еще порядка 35 миллионов рублей.



– По проекту реконструкции планируется заменить футбольное покрытие, обустроить беговые дорожки и площадку для воркаута. Все объекты будут сертифицированы, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – В ближайшее время подпишем соглашение с Министерством спорта и приступим к работе.



Концепция наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года разработана Минспортом России по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью эффективного использования спортивной инфраструктуры, подготовленной к мундиалю, и развития футбола в стране.



Накануне чемпионата на стадионе «Славнефть» был построен новый павильон, в состав которого входят раздевалки для команд, конференц-зал, помещения для обслуживающего персонала, медицинский и массажные кабинеты.



В рамках следующего этапа футбольное покрытие заменят на современное искусственное, реконструируют по современным стандартам легкоатлетический сектор, а также зоны для индивидуальных занятий футболистов и зоны для разминки игроков. Все это позволит повысить доступность спортивного объекта, снизить финансовые затраты на его содержание и продлить срок эксплуатации стадиона.