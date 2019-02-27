​27 февраля в Правительстве региона состоялось первое заседание межведомственной комиссии по предупреждению административных правонарушений и преступлений в сфере недропользования, созданной по указу губернатора Дмитрия Миронова. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, прокуратуры, управления Федеральной налоговой службы, Росприроднадзора, отдела государственного экологического надзора по Ярославской области межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, профильных региональных департаментов.



– Необходимость усиления мер по сохранению природных ресурсов отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В Ярославской области контроль за законным и рациональным использованием минерально-сырьевой базы усилен в целях экономического развития территории, а также как одно из важнейших направлений новой экологической политики, реализующейся в регионе по поручению губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Создание нового механизма взаимодействия всех структур и ведомств, задействованных в процессе, позволит повысить эффективность работы по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в этой сфере.



Предоставление недр в пользование оформляется государственным разрешением в виде лицензии. В Ярославской области их выдачей занимается департамент имущественных и земельных отношений.



В настоящее время лицензии есть у 89 предприятий. На государственном учете состоят 15 разрабатываемых участков недр, имеющих действующие источники выбросов, большинство из которых – стационарные дробильно-сортировочные установки.



Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования контролирует соблюдения лицензионных условий и ведет борьбу с незаконным недропользованием. Так, за прошлый год обследовано более 30 старых карьерных выемок, выявлено 18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, 10 из которых – на территории Рыбинского района. Вынесено 14 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.



Всего в 2018 году в результате контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере недропользования выявлено 69 правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов за нарушения природоохранного законодательства составила 9 миллионов 743 тысячи рублей.



В рамках заседания участники, проанализировав состояние региональной системы недропользования, обсудили основные направления дальнейшей работы, в том числе – создание геоинформационной системы недропользования. Был выработан механизм межведомственного взаимодействия между федеральными ведомствами, органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными структурами и юридическими лицами в целях усиления контроля за рациональным использованием и охраной недр.