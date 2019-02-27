​Реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье» обсудили сегодня в Москве. Здесь прошел обучающий семинар, организованный Министерством строительства и ЖКХ совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Его провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.



В числе рассмотренных тем – формирование программы расселения аварийного жилищного фонда на 2019 – 2024 годы, новые механизмы работы в этом направлении.



Собравшиеся рассмотрели успешные региональные практики, в числе которых – ярославская. Заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец рассказал о реализации территориальной адресной программы на 2013 – 2017 годы. В ее рамках расселены 9 500 человек из жилых помещений общей площадью более 143 тысяч квадратных метров. Все намеченное удалось выполнить в срок.



– Мы отработали несколько успешных механизмов, которые планируем использовать при реализации федерального проекта, стартовавшего в 2019 году, – сказал Виктор Неженец. – Среди них, в частности, приобретение готовых помещений не только у застройщиков, но и у физических лиц, расселение за счет средств частных инвесторов по договорам развития застроенных территорий. Кроме того, собственникам выплачивалась выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение. К слову, механизмы привлечения внебюджетных источников, использование средств собственников путем зачета стоимости ранее занимаемого помещения позволили сэкономить бюджетные средства.



Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» касается домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по январь 2017-го. Для Ярославской области установлены целевые показатели, которые необходимо выполнить до 2024 года: расселение не менее 87 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 4500 человек.



Виктор Неженец отметил, что регион готов к реализации новой программы, в бюджете предусмотрены средства на софинансирование мероприятий.