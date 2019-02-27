​При проведении надзорных мероприятий в Рыбинске в районе дома №71 по улице Софийской был зафиксирован факт утечки сточных вод в Гремячевский ручей. Инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования уже ранее проводили здесь проверки по обращению местных жителей. В конце 2018 года было установлено, что собственником коллектора является АО «Техническая бумага».



– В ходе рейда обнаружен сброс неочищенных сточных вод, который поступает непосредственно в Гремячевский ручей, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Возбуждено дело об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении данного нарушения собственником объекта в срок до 15 марта.



Напомним, использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штрафы: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.



Усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты водных ресурсов – одно из основных направлений концепции новой экологической политики, разработанной и реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В целом в 2018 году департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выявлено 67 нарушений водного законодательства. Виновники привлечены к административной ответственности.