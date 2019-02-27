​27 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел первое заседание рабочей группы по молодежной политике Государственного совета Российской Федерации, руководителем которой он является. В ее составе – глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, общественные эксперты.



– Перед нами сегодня стоят новые задачи. Мир меняется стремительно, и в этой связи очень важно, насколько готовой к их решению будет именно молодежь, – сказал Дмитрий Миронов. – В майском указе Президента 2018 года обозначено, что государство обязано создать условия для развития высокоинтеллектуальной, творческой личности, воспитанной на традиционных нравственных и гражданских ценностях. И в этом я вижу главную цель нашей с вами деятельности.



Дмитрий Миронов отметил, что сегодня есть проблема с законодательной базой, регламентирующей молодежную политику в стране. Существуют разрозненные нормативно-правовые акты на региональном уровне и «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» – на государственном. Остро стоит вопрос разработки и принятия как федерального закона, так и федеральной целевой программы.



Этого же мнения придерживается Александр Бугаев. Он добавил, что отсутствие глобального законодательного акта осложняет организацию работы и регулирование отрасли. Кроме того, руководитель Росмолодежи обозначил проблему дефицита кадров и подчеркнул, что в стране не определен статус работника молодежной политики.



Решением правовых вопросов будет заниматься сформированная по итогам заседания экспертная группа по направлению «Законодательное обеспечение молодежной политики». Ей предстоит собрать и обобщить предложения по внесению изменений в отдельные законодательные акты по вопросам молодежной политики, формированию подходов к разработке необходимых нормативно-правовых документов.



Также в ходе заседания рабочей группы Госсовета сегодня обсуждался вопрос развития системы социальных лифтов для молодежи. Алексей Комиссаров рассказал о 16 проектах, реализуемых АНО «Россия – страна возможностей», в числе которых – «Лидеры России» и «Мой первый бизнес». Большинство проектов построено на конкурсной основе, это позволяет найти самых талантливых, самых ярких, самых целеустремленных людей. Благодаря участию в этих мероприятиях сотни тысяч школьников, студентов, управленцев могут не только проверить свои навыки и компетенции, но и реализовать различные инициативы, в том числе социальные, получить возможность карьерного продвижения и на государственной службе, и в частных компаниях.



Решением вопросов карьерного и личностного роста молодых людей с учетом опыта платформы «Россия – страна возможностей» займется вторая сформированная сегодня экспертная группа по направлению «Социальные лифты для молодежи».



Третьей экспертной подгруппе «Инфраструктура молодежной политики» поручено провести мониторинг вопросов развития сети региональных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, дать предложения по внесению изменений в федеральную систему ключевых показателей по оценке эффективности в сфере работы с молодежью и государственной молодежной политики.



Справка



16 рабочих групп в рамках Государственного совета было создано согласно распоряжению Президента от 27 декабря 2018 года для обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума. Руководителем рабочей группы по молодежной политике назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Заседания будут проводиться ежемесячно.