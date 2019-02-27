​Жители региона могут получать ипотечные кредиты по более выгодной ставке. На это направлен один из новых механизмов региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2020 годы.



– В своем послании Федеральному Собранию Президент страны среди основных направлений внутренней политики обозначил задачу по снижению ставок по ипотеке, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В рамках региональной программы уже с этого года такая возможность появится у отдельных категорий граждан. По результатам конкурса реализацией программы занимается созданное Правительством региона Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской области.



Елена Буренкова первая воспользовалась льготной региональной программой ипотечного кредитования. Она – мама двоих детей и была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сбор необходимых документов занял около двух недель.



– Оформила ипотеку на двухкомнатную квартиру на 20 лет, еще добавила материнский капитал, – рассказала Елена Буренкова. – Мне посчитали, что при 7,75 процента годовых я буду ежемесячно платить чуть больше 12 тысяч в месяц. Это на три тысячи меньше, чем в других банках. Экономия за 20 лет составит почти 700 тысяч рублей.



Как сообщил генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк, максимальный размер снижения процентной ставки по ипотечным кредитам – 3 процента. Кроме того, было принято решение об увеличении максимального размера кредита – с полутора до двух с половиной миллионов рублей.



В числе тех, кто может претендовать на такую форму социальной поддержки, многодетные семьи, граждане, проживающие в коммунальной квартире или с людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями из спецперечня, и другие.



Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в АО «АИЖК ЯО» и получить предварительное одобрение на выдачу ипотеки. Затем заявление нужно подать в органы местного самоуправления по месту регистрации. После включения в список участников программы вернуться в АИЖК ЯО и закончить оформление ипотечной сделки.



Обязательное условие – гражданин никогда прежде не реализовывал право улучшить жилищные условия с использованием бюджетных средств. Квартира может быть приобретена на стадии строительства либо в доме, который был сдан не более 4 лет назад и сделка заключается с первым владельцем квартиры.



Справка



Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской области с 2018 года также реализует федеральный проект «Семейная ипотека под 6 процентов» (для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок). В 2018 году по этой программе 10 семей снизили ежемесячную платежную нагрузку, перекредитовав ранее взятую ипотеку.



Более подробную информацию можно получить на сайте АО «АИЖК ЯО»: https://yar-ipoteka.ru.