​Первая тройня, которая родилась в этом году, выписана сегодня из Ярославского перинатального центра. Дети Елены и Дмитрия Трусовых – Алена, Анна и Иван – родились 11 января и сейчас чувствуют себя хорошо.



Семья, которая сразу стала многодетной, может теперь претендовать на меры социальной поддержки от государства.



– Одна из важных тем, которую поднял Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, – поддержка семей, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – В нашем регионе есть целый комплекс мер соцпомощи для родителей, у которых одновременно появились на свет трое и более детей. В их числе – улучшение жилищных условий, если семья состоит на учете в качестве нуждающейся в этом, или выплата в размере 1 миллиона рублей.



Также многодетная семья имеет право на получение земли. Для этого необходимо написать заявление в администрацию того муниципального образования, в котором родители хотели бы получить участок.



С 1 января меры социальной поддержки в Ярославской области были проиндексированы на 4 процента. Наиболее значимые среди них: единовременная выплата семьям, имеющим детей (так называемый региональный семейный капитал), на каждого третьего и последующего рожденного (усыновленного) ребенка – 58870 рублей, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 10235 рублей и единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей – 42720 рублей.



В течение прошлого года в соответствии с региональным законодательством более 120 тысяч человек из числа семей с детьми получили меры социальной поддержки в денежной форме на общую сумму полтора миллиарда рублей.



Такая серьезная поддержка государства – одна из причин того, что на фоне общего снижения рождаемости доля повторных рождений в регионе остается очень высокой и составляет 60 процентов от общего количества.