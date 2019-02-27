​С 12 по 14 марта в Москве пройдет 26-я московская международная туристическая выставка «MITT». На стенде Ярославской области будут работать представители крупнейших туристических операторов и объектов туротрасли региона, имеющих большой экспортный потенциал.

– Традиционно календарь марта насыщен туристическими выставками. Это обусловлено подготовкой к «высокому» сезону, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Если на «Интурмаркете» основной задачей является презентация новых туристических продуктов и потенциала региона, то на выставке «MITT» в большей степени туроператоры и другие компании заключают договоры о сотрудничестве. Участие в этой выставке позволяет предпринимателям сформировать новые векторы развития своего бизнеса.

Международную туристическую выставку «MITT» ежегодно посещают более 20 тысяч представителей отрасли. На этот раз крупнейшие российские и международные туроператоры – «Интурист», TUI, «TezTour» и многие другие – представят широкий спектр диверсифицированных предложений по выездному и внутреннему туризму. В рамках выставки будет разработана специальная программа для крупных закупщиков туристических услуг. Отдельного внимания заслуживает обновленная деловая программа, рассчитанная на профессионалов туристического рынка и включающая мероприятия в совершенно новых форматах, от интерактивных ток-шоу до практических сессий.

– Выставка представляет собой центр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями. Участие в ней является необходимым условием успеха в предстоящем туристическом сезоне, – сказала директор историко-культурного комплекса «Вятское» Елена Шахова.

Работу по организации участия в выставке представителей региона ведет Центр экспорта Ярославской области в сотрудничестве с департаментом туризма и центром развития туризма «Ярославия».

Справка

Выставка «MITT» входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. В 2018 году в ней приняли участие 1799 компаний из 239 стран и регионов мира. За три дня работы мероприятие посетили около 23 тысяч гостей из 80 регионов России и 90 зарубежных стран.

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