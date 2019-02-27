​Учащиеся начальных классов школ региона смогут получать одноразовое питание за 50 процентов от его стоимости, то есть за 25 рублей, с того месяца, когда их родители или законные представители подадут в учебное заведение документы, подтверждающие нуждаемость.

– Здесь действует заявительный принцип. При подаче документов в школу до конца марта включительно частичная оплата питания в дни учебных занятий будет обеспечена в течение всего этого месяца: 25 рублей за счет областного бюджета и 25 рублей – за счет родителей, – сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Соответственно, при подаче документов после 1 апреля данная социальная услуга будет предоставлена только с апреля. Сведения будут оперативно обработаны в школе, и с этого месяца ребенку будет назначено питание за частичную плату до конца этого учебного года, то есть до 31 мая.

Напомним, с 1 марта возможность получать питание за частичную плату определяется принципом нуждаемости. Социальную поддержку получат семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ярославской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения. Это 15975 рублей.

Документы, подтверждающие право на получение одноразового питания в дни учебных занятий за частичную плату, родители представляют один раз в учебном году.

Справка

С перечнем документов, необходимых для получения одноразового питания в дни учебных занятий за частичную плату, можно ознакомиться на сайте департамента образования Ярославской области в разделе «Социальный кодекс»: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx.

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