|Региональная комиссия рассмотрела четыре новые заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Ярославской области в Ростове и Тутаеве. По всем обращениям приняты положительные решения.
В планах у потенциальных резидентов ТОР – открытие в Тутаеве производств влагопоглотителей для оконных стеклопакетов, автономных альтернативных источников энергоснабжения, а также деревообрабатывающего производства на площадке индустриального парка «Мастер». В Ростове предусмотрено создание площадки для выпуска инновационной продукции.
Одобренные региональной комиссией заявки будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения инвесторов в реестр резидентов.
Итогом реализации инвестиционных проектов станет создание более 230 рабочих мест. Объем инвестиций составит более 250 миллионов рублей.
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