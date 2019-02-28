​Региональная комиссия рассмотрела четыре новые заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Ярославской области в Ростове и Тутаеве. По всем обращениям приняты положительные решения.



В планах у потенциальных резидентов ТОР – открытие в Тутаеве производств влагопоглотителей для оконных стеклопакетов, автономных альтернативных источников энергоснабжения, а также деревообрабатывающего производства на площадке индустриального парка «Мастер». В Ростове предусмотрено создание площадки для выпуска инновационной продукции.



Одобренные региональной комиссией заявки будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения инвесторов в реестр резидентов.



Итогом реализации инвестиционных проектов станет создание более 230 рабочих мест. Объем инвестиций составит более 250 миллионов рублей.