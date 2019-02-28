​В Правительстве области прошло первое заседание регионального комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ярославской области были разработаны региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов. Одним из них является национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сказала председатель регионального ведомственного проектного комитета по реализации национальных проектов, заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Подобные заседания будут проходить регулярно по каждому национальному проекту.



Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



– Национальный проект предусматривает использование новых технологий и технологических решений. Уже в текущем году при разработке проектов применены новые предварительные национальные стандарты РФ на основные дорожные материалы, – рассказал Евгений Моисеев. – В период до 2024 года на территории Ярославской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 1200 километров дорог. До 50 процентов должна быть увеличена доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в два раза по сравнению с 2017 годом, достигнуты другие целевые показатели.



Перечень объектов для ремонта в 2019 году в рамках проекта был определен по результатам проведенного по инициативе губернатора Дмитрия Миронова интернет-голосования. Таким образом, было максимально учтено мнение общественности по приведению дорожной сети в нормативное состояние.



Справка



В 2019 году работы будут проведены на 29 участках автомобильных дорог, в том числе это 9 дорог местного значения города Ярославля и 2 дороги города Тутаева. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 111 километров, из них 95 километров – автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 16 километров – дороги местного значения, в том числе 14 километров в Ярославле.



Ориентировочная стоимость работ, планируемых к реализации на территории региона в 2019 году, – 2,8 миллиарда рублей. Из них на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения – 1,7 миллиарда, на дороги местного значения – 1,1 миллиарда.