​Ростовский филиал ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» завершил строительство новых очистных сооружений для сточных вод в поселке Семибратово. Объект проинспектировала комиссия с участием ярославского межрайонного природоохранного прокурора и представителей департамента охраны окружающей среды и природопользования области.



– В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо установить ответственность промышленных и других компаний за загрязнение природы, зафиксировать это в законе о квотировании выбросов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В регионе в конце прошлого года разработана концепция новой экологической политики, в рамках реализации которой подписан ряд соглашений между органами исполнительной власти и крупными промышленными предприятиями. В течение 2019 года участники соглашений планируют провести за счет собственных средств природоохранные мероприятия общей стоимостью более 690 миллионов рублей.



В целом за два последних года компания затратила на мероприятия по очистке сточных вод 75 миллионов рублей. В результате содержание в сбросах фосфатов, аммония, фенола, нефтепродуктов и ряда других веществ снижено в несколько раз.



– Для дальнейшего улучшения показателей очистки на 2019 год запланирован комплекс мероприятий, направленных на вывод оборудования на проектные режимы, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Стоки поступают в реку Устье, которая является источником питьевого водоснабжения Ростова. Кроме того, ее отдельные участки входят в границы Устьевского государственного зоологического заказника. В этой связи особенно важно, чтобы предприятия, расположенные по берегам реки, соблюдали природоохранные требования.



В 2019 году природоохранные мероприятия планирует реализовать еще ряд предприятий. Так, ПАО «ОДК-Сатурн» займется проектами по реконструкции очистных сооружений сточных вод и системы оборотного водоснабжения, а также по реорганизации системы сбора промывочных вод. Общая стоимость – более 290 миллионов рублей. ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» вложит в строительство береговой насосной станции с подводящим каналом для подачи воды из Волги 168,4 миллиона рублей. АО «Ярославская бумага» усовершенствует систему по обеспечению захоронения и утилизации отходов, а также процесс производственного экологического контроля. На эти цели предусмотрено порядка 15 миллионов рублей. АО «ЯрГЭТ», помимо проведения экологических акций, оборудует выпуски депо съемными фильтрами очистки воды стоимостью более 5 миллионов рублей.



Кроме того, в рамках соглашения, подписанного в 2017 году Правительством области и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», уже началась подготовка к строительству установки «Мокрый катализ – 2» стоимостью без малого 200 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить выбросы диоксида серы и азотистых соединений, а также создать дополнительные мощности по утилизации сероводорода.



На 2020 год предприятием запланирован перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ, что тоже позволит снизить концентрацию диоксида серы в атмосферном воздухе города Ярославля.