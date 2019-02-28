​Учащиеся начальных классов школ региона смогут получать одноразовое питание за 50 процентов от его стоимости, то есть за 25 рублей, с того момента, когда их родители или законные представители подадут в учебное заведение документы, подтверждающие нуждаемость, и школой будет принято положительное решение.



– Здесь действует заявительный принцип. После предоставления полного пакета документов школа принимает решение в кратчайшие сроки. После этого обеспечивается питание в дни учебных занятий за частичную плату, – сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Соответственно, документы могут быть поданы в любой день до завершения учебного года.



Напомним, с 1 марта возможность получать питание за частичную плату определяется принципом нуждаемости. Социальную поддержку получат семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ярославской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения. Это 15975 рублей.



Документы, подтверждающие право на получение одноразового питания в дни учебных занятий за частичную плату, родители представляют один раз в учебном году.



Справка



С перечнем документов, необходимых для получения одноразового питания в дни учебных занятий за частичную плату, можно ознакомиться на сайте департамента образования Ярославской области в разделе «Социальный кодекс»: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx.