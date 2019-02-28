​Из 66 регионов, участвовавших в программе газификации сельских территорий в 2018 году, только 10 выполнили свои обязательства в полном объеме. Среди них – Ярославская область.



– По соглашению с ПАО «Газпром» в ноябре был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод Татищев Погост – Марково Ростовского района, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – В рамках региональной программы газификации на этой территории построены распределительные газовые сети в населенных пунктах Татищев Погост, Марково и Василево. А это возможность для 400 домовладений провести голубое топливо. Кроме этого, возведена новая блочно-модульная газовая котельная. Завершается строительство еще одного межпоселкового газопровода – к селу Купанскому Переславского района.



В 2019 – 2020 годах за счет средств ПАО «Газпром» на территории Рыбинского, Мышкинского и Ярославского районов будут построены межпоселковые газопроводы протяженностью более 60 километров. Правительство области в рамках выполнения своих обязательств совместно с администрациями муниципальных районов уже строит распределительные сети. Реализация проекта позволит газифицировать более тысячи домовладений и перевести на более дешевый вид топлива пять котельных.



В частности, в рамках синхронизации в селе Покров Рыбинского района проводятся работы по строительству газораспределительных сетей. В программу вошли также села Никольское и Николо-Корма.



– После строительства ПАО «Газпром» межпоселкового газопровода, который пройдет от Рыбинска до села Охотино Мышкинского района, у местных жителей появится возможность газифицировать более 70 домов в селе Покров, 30 – в Николо-Корме, 54 – в селе Никольском, – рассказал и. о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев. – На сегодня работы выполнены на 80 процентов. Окончание строительства запланировано на июль текущего года. Работы идут по графику, вся необходимая техника и материалы у подрядчика есть. Финансирование из средств областной программы составило порядка 20 миллионов рублей.



По этой ветке еще строятся внутрипоселковые сети в населенных пунктах Еремейцево, Охотино, Юхоть, Палюшино Мышкинского района.



До 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более 7 тысяч домовладений к приему газа.