​Мобильный фельдшерско-акушерский пункт, полученный Угличской ЦРБ в конце года, начал объезд отдаленных территорий района.



– В прошлом году за счет средств резервного фонда Правительства России Ярославская область получила семь мобильных комплексов. В этом году мы планируем закупить еще четыре, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В своем послании Президент России Владимир Путин обозначил задачу сделать качественную медицинскую помощь доступной для всех граждан. Работа таких мобильных комплексов – одна из составляющих этого.



В мобильном ФАПе есть все необходимое для первичного обследования: оборудование для забора крови, наборы для оказания экстренной медицинской помощи, холодильник для транспортировки медикаментов и анализов. В другой части автобуса фельдшер проводит прием.



– Мы выезжаем в деревни, где всего по пять домов, – рассказала врач общей практики Угличской ЦРБ Наталья Чинкова. – Люди приходят с разными проблемами: и с астмой, и с высоким давлением. Осматриваем и маленьких детей, и взрослых, даем рекомендации по лечению, а в случае необходимости направляем уже на детальное обследование в районную больницу.



Радиус выездов комплекса – до 80 километров. Дважды в неделю – в самые отдаленные села района. В летний период руководство больницы планирует проводить выезды чаще. Востребованность у населения такой помощи большая. Визит мобильного комплекса в деревню или село позволяет жителям не тратить время на поездку в районную больницу, на месте получить консультацию специалиста, сдать анализы, проверить сердце на ЭКГ.