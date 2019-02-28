|В дни проведения Деминского лыжного марафона, 2 – 3 марта, из областного центра на соревнования можно будет добраться на автобусе №510, отправление в 7.00 от автостанции Ярославль-Главный. Маршрут проходит по правому берегу реки Волги, остановок не предусмотрено.
Обратно из ЦЛС «Демино» автобус стартует в 16.00.
Перевозки будет осуществлять Ярославское автотранспортное предприятие. На маршрут выйдут автобусы ЛиАЗ-5256 на 44 места с мягкими откидными сиденьями.
Стоимость поездки составит 290 рублей, льготного билета – 145 рублей.
Пассажиры вправе провезти с собой бесплатно одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.
Отметим, что в дни марафона будут также организованы дополнительные пассажирские перевозки по направлению Рыбинск – ЦЛС «Демино».
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