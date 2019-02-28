​В Ярославской области закончился сезон зимней охоты на кабана, лисицу, енотовидную собаку, зайца, бобра, норку, выдру, куницу, хоря и горностая.



В регионе соблюдение требований законодательства в сфере охоты находится под усиленным контролем. В течение 2018 года сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования провели более 4 тысяч рейдов по охране животного мира. Из них треть – совместно с сотрудниками УМВД и производственными охотничьими инспекторами. Выявлено 487 нарушений в сфере природоохранного законодательства, составлено 398 административных протоколов, возбуждено 87 уголовных дел. Лишены права охоты 10 человек.



– Нам удалось выстроить эффективную систему межведомственного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере охоты и борьбы с браконьерами, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особенно важно, что в процесс включились общественные инспекторы – на данный момент в их рядах более 270 человек. Необходимость взаимодействия органов власти с общественностью отмечена в недавнем послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, и эта работа активно ведется в нашем регионе.



Наиболее крупный ущерб охотничьим ресурсам наносит незаконная добыча лосей. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, браконьер обязан возместить за самца лося 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч, а за лося, добытого на особо охраняемых природных территориях, – до 560 тысяч.



В результате незаконного отстрела диких животных в 2018 году причинен ущерб госохотфонду Ярославской области на сумму более 31 миллиона 400 тысяч рублей. Региональный департамент ведет работу по взысканию этих средств.



Также подлежит возмещению ущерб, причиненный животному миру в результате дорожно-транспортных происшествий в случае гибели животного. За прошлый год он составил более 2,5 миллиона рублей.