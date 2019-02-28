​Ярославская область получит субсидию Минэкономразвития РФ в размере 113 миллионов рублей на развитие тутаевского промышленного парка «Мастер».



– На эти средства будут построены собственные сети электроснабжения. Завершить реконструкцию планируем к 2021 году, – прокомментировал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В «Мастере» предприниматели получают имущественную поддержку в виде льготной аренды производственных площадей, оборудованных коммуникациями.



На территории промпарка осуществляют деятельность 15 компаний, 5 из которых начали здесь работать в 2018 году. Резиденты «Мастера» создали 282 рабочих места, что существенно для моногорода Тутаева. Ожидается, что по итогам 2018 года компании-резиденты заплатят порядка 53 миллионов рублей налогов, с 2016 года этот показатель вырос более чем в два раза.



В 2018 году заполняемость площадей парка составила 94 процента, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 18,5 процента. Предприятия занимают 36,3 тысячи квадратных метров. В 2019 году двое из действующих резидентов планируют расширение производства.



– Для нас промпарк – это приемлемые цены на аренду, необходимые инжиниринговые коммуникации и удачное местоположение, – отметил директор компании, ставшей первым резидентом промпарка «Мастер», Евгений Батин.



Она производит уплотнители для автомобилей «Форд» и «Рено».