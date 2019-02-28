​В 2019 году студенты немецкого отделения факультета иностранных языков ЯГПУ имени К.Д. Ушинского примут активное участие в российско-германских проектах, реализуемых на территории Ярославской области. Направления этой работы сегодня со старшекурсниками обсудил руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин. Встреча прошла в Правительстве региона.



– Международное молодежное сотрудничество – одно из важнейших направлений развития дружеских и партнерских отношений между государствами, – сказал Кирилл Сорокин. – А для вас, будущих преподавателей иностранного языка, особенно важно не просто общаться с носителями языка, но и побывать в их странах, познакомиться с зарубежной культурой, достопримечательностями, чтобы потом интересно рассказывать об увиденном на уроках.



Студентов ЯГПУ уже привлекают в качестве переводчиков и сопровождающих во время визитов немецких партнеров региона и масштабных культурно-спортивных мероприятий. Ежегодно область посещают 3 – 5 делегаций из земли Гессен. В этом году немецкие гости вновь планируют приехать на празднование Дня города Ярославля.



В рамках проведения в регионе Дней Германии студенты не только участвуют в фестивалях немецкой культуры, но и выступают организаторами и ведущими различных мероприятий.



– Педагог должен быть интересен своим ученикам, и программы обмена очень помогают нашим студентам быть успешными в своей профессии в будущем, – отметила руководитель бюро по кооперации Гессен – Ярославская область, председатель правления ярославской общественной организации «Партнеры Германии» Валентина Филенкова. – Сегодня и Ярославская область, и немецкие партнеры заинтересованы в продолжении нашего сотрудничества.



Дважды, в 2016 и 2018 годах, делегации ярославских студентов ездили в Гессен по приглашению общественной организации «Общество русско-немецко-французской дружбы», которое возглавляет Арно Пфеффер. В программу визитов входило проживание в семьях, встречи с представителями Правительства земли Гессен, посещение немецких гимназий и университетов, а также информационно-познавательные экскурсии.



Сегодня преподаватели факультета иностранных языков педуниверситета совместно с бюро по кооперации Гессен – Ярославская область заняты подготовкой визита ростовских школьников в Висбаден. В мае воспитанники гимназии имени А.Л. Кекина вместе с немецкими сверстниками выступят там с концертной программой.