​С 1 марта аварийно-диспетчерские службы начинают работать по новым правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ.



В частности, изменяются сроки ликвидации аварий и реагирования на них. Ответить на звонок собственника необходимо в течение 5 минут, на голосовое или электронное сообщение – в течение 10 минут.



После регистрации заявки аварийно-диспетчерской службе отводится полчаса для оценки сроков ее выполнения и информирования о них заявителя. Об аварийных ситуациях диспетчерская служба должна сообщить в орган местного самоуправления, обозначив характер повреждения и срок его устранения.



С 1 марта аварийно-диспетчерские службы смогут выбирать, как им регистрировать заявки: в журнале или в электронном виде в системе учета, в обоих случаях – с использованием записи телефонного разговора. Определен и порядок действий: выяснить причину и характер обращения, решить, понадобится ли помощь аварийно-ремонтных служб, зафиксировать принятое решение в журнале, сообщить гражданину номер заявки, сроки исполнения и перечень необходимых мероприятий, организовать исполнение заявки в надлежащие сроки.



АДС работают круглосуточно, а значит, есть возможность вызова даже в ночное время.



Полчаса с момента регистрации заявки отводится на локализацию аварий на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы предусмотрено два часа с момента регистрации заявки. А вот устранить саму аварию необходимо не позднее чем за 3 дня.



Сотрудники аварийно-диспетчерской службы на выезд должны брать оборудование и материалы, служебное удостоверение, одноразовые бахилы и опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду), на котором будут указаны название организации, фамилия, имя и отчество, профессиональная специализация. Если для отработки заявки сотруднику требуется попасть в помещение, аварийно-диспетчерская служба должна заранее предупредить об этом собственника и сообщить планируемые дату и время начала исполнения заявки, причины необходимости в доступе, данные сотрудника, который будет отрабатывать заявку.



Чтобы проверить, что заявка отработана, АДС попросит исполнителя сфотографировать результат и будет периодически опрашивать собственников и пользователей помещений в МКД.



– С 1 марта невыполнение этих правил будет считаться грубым нарушением лицензионных требований, – подчеркнула главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Хочется напомнить, что 19 февраля 2019 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на установление административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с грубым нарушением лицензионных требований. В КоАП РФ планируется внести соответствующие изменения. Статья 14.1.3 будет дополнена частью 3, которая за эти нарушения предусматривает новые штрафы: для юридических лиц – в размере от 300 до 350 тысяч рублей, для должностных – от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.