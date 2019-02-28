​В 2019 – 2021 годах в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется выделить 3,67 миллиарда рублей на мероприятия по сокращению поступления загрязненных сточных вод на территории Ярославской области. Об этом заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец сообщил по итогам совещания, которое в режиме видео-конференц-связи с субъектами РФ провел заместитель министра строительства и ЖКХ страны Максим Егоров.



– В регионах до 1 мая необходимо завершить инвентаризацию объектов водоснабжения, – подчеркнул Максим Егоров. – До 1 апреля подготовить инвестиционные паспорта и отправить в Минстрой. Обязательное условие – согласование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения с территориальными органами Роспотребнадзора. Его специалистами за последние 15 лет собрана база данных по качеству воды в населенных пунктах. На основании этой информации будет дана оценка эффективности предлагаемых к реализации проектов.



В целом по стране поставлена задача обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91 процент населения. В городах этот показатель планируется повысить до 99 процентов.



– В Ярославской области уже разработаны предложения, сейчас они проходят стадию согласований, – рассказал Виктор Неженец. – По проекту «Оздоровление Волги» в региональном бюджете предусмотрено софинансирование в объеме 153 миллиона рублей, в том числе на 2019 год – 54 миллиона. Также планируется, что по федеральному проекту «Чистая вода» в 2019 – 2021 годах к нам поступит около 254 миллионов рублей. Софинансирование из областной казны – 10,6 миллиона, в том числе в 2019 году – 1,3 миллиона.