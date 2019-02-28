​С 1 марта региональные органы службы занятости населения объединены в шесть государственных казенных учреждений Ярославской области – центры занятости населения.

– Реорганизация призвана оптимизировать структуру органов службы занятости населения для повышения эффективности технологических процессов, – пояснила директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – Создание отделений не отразится на условиях и качестве обслуживания граждан. Центры занятости населения и отделения будут продолжать оказывать государственные услуги в сфере содействия занятости для соискателей и работодателей муниципальных районов области в полном объеме по прежним адресам в соответствии с установленным графиком работы.

Объединение осуществлено следующим образом.

К головному центру города Ярославля в качестве отделений присоединены центры занятости населения Гаврилов-Ямского и Некрасовского районов.

К центру занятости населения города Переславля-Залесского – соответствующие центры Борисоглебского и Ростовского районов.

В центр занятости населения города Рыбинска в качестве отделений включены центры занятости населения Брейтовского, Пошехонского и Некоузского районов.

К центру занятости населения Даниловского района присоединены центры занятости населения Первомайского и Любимского районов.

К центру занятости населения Тутаевского района присоединен центр занятости населения Большесельского района, к ЦЗН Угличского района присоединен ЦЗН Мышкинского района.

Подробная информация размещена на сайте департамента государственной службы занятости: http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/org.aspx.

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