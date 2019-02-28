​Первым из резидентов территорий опережающего развития в Ярославской области, запустившим производство, стала специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи». Она работает на площадке промышленного парка «Мастер» в Тутаеве. Предприятие выпускает крепежные изделия и запасные части для многоцелевых легкобронированных тягачей.



– От инвестиционного блока Правительства Ярославской области компания получила комплексную поддержку: сопровождение проекта, налоговые льготы в качестве резидента ТОР, льготную аренду производственных площадей в промпарке, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Региональный центр инжиниринга выполнил разработку бизнес-плана, программы модернизации, конструкторской и технологической документации по льготной стоимости. На этапе развертывания производства поддержку компании оказало АО «РЛК Ярославской области», предоставив в лизинг оборудование на сумму около 20 миллионов рублей по льготной ставке 6 процентов годовых. Оно уже установлено и работает.



Галина Пенягина подчеркнула, что воспользоваться мерами поддержки могут не только резиденты территории опережающего развития, но и другие предприятия, которые создаются или уже работают в Ярославской области.



– Меры государственной поддержки позволили нашей компании менее чем за год приступить к массовому выпуску запасных частей и сборочных единиц для техники, – рассказал генеральный директор предприятия Роман Сливкин. – Уже налажено производство по 42 номенклатурным позициям. В основном это балансиры – части гусеничной подвески. Сейчас мы уже создали 26 рабочих мест, а всего планируем взять на работу 101 сотрудника.



Справка



В Ярославской области действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Акцент здесь сделан на улучшении условий ведения бизнеса – резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.