​1 марта заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев провел заседание региональной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Участники встречи подвели итоги работы за 2018 год и утвердили план основных мероприятий на 2019-й.



В настоящее время в Ярославской области проживают 1388 реабилитированных и пострадавших от политических репрессий. Меры социальной поддержки первых определены Социальным кодексом региона. С начала года проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты для данной категории граждан, с 1 января она составляет 841 рубль.



В 2019 году на улучшение жилищных условий реабилитированных лиц в областном бюджете предусмотрено 11 миллионов рублей. Адресные субсидии в размере более 1,1 миллиона каждая будут предоставлены девяти гражданам.



Актуальными являются вопросы, связанные с увековечением памяти жертв политических репрессий. При поддержке Правительства региона идет работа над десятым томом областной Книги памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению».



В рамках встречи за активную и плодотворную работу по увековечению памяти жертв политических репрессий Игорь Селезнев вручил благодарности Правительства региона коллективам Музея истории города Ярославля и Ассоциации жертв политических репрессий города Ярославля, а также главе Карабихского поселения Андрею Шатскому за вклад в благоустройство мемориала жертв репрессий у деревни Селифонтово.



По словам Андрея Шатского, в настоящее время готовится проектно-сметная документация на проведение реконструкции памятного места для участия в областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».