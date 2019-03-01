​В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Та самая Барби», где представлена одна из самых знаменитых кукол в мире. В этом году исполняется 60 лет со времени ее первого выпуска.



Выставка организована Ярославским художественным музеем в соавторстве с жительницей Ярославля коллекционером Людмилой Коноровой. Ее собрание насчитывает порядка семисот кукол, триста из них – Барби.



– Организация выставок с привлечением предметов из частных коллекций – динамично развивающееся направление работы музеев нашего региона. Экспозиция «Та самая Барби» – пример государственно-частного партнерства в сфере культуры, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Только за прошлый год государственными музеями области были организованы 24 подобные выставки, которые являются важным ресурсом, способствующим повышению имиджа музеев, расширению сферы профессионального сотрудничества и музейной аудитории.



В новой экспозиции – около ста игровых и коллекционных Барби, начиная от самой первой, 1959 года выпуска, до современных моделей. Среди них – барышни викторианской эпохи, гимнастки и фигуристки, персонажи фильмов и киноактрисы, балерины, принцессы «Диснея» и семейные пары.



Работа выставки продлится до 8 сентября.