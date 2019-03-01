​Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования проводит проверку по сигналу от жителей Заволжского района Ярославля. Они сообщили, что на проспекте Машиностроителей расположена свалка строительного мусора, и отходы с помощью бульдозеров сваливают в расположенный рядом водоем.

– По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штраф: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

В 2018 году департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области выявил 67 нарушений водного законодательства и 85 мест несанкционированного размещения отходов в пределах лесных массивов, полос отвода автомобильных дорог, на землях сельскохозяйственного назначения, а также на земельных участках, находящихся в собственности юридических и физических лиц. Виновники привлечены к административной ответственности.

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