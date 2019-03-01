​Хирурги больницы имени Соловьева вновь провели уникальную реконструктивную восстановительную операцию. Валерий Глазырин получил тяжелую травму большого пальца левой руки во время неосторожного обращения со станком. Фактически он мог остаться инвалидом.



– Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его ждет несколько месяцев реабилитации, после чего он вернется к привычному образу жизни, – рассказал хирург Андрей Шелег.



Подобные операции на верхних и нижних конечностях кроме ярославцев в стране выполняют только специалисты московских и санкт-петербургских клиник. Отделение хирургии кисти больницы имени Соловьева одно из четырех в России аккредитованных Европейским обществом хирургии кисти.



– Все эти операции проводятся в рамках высокотехнологичной помощи по выделяемым квотам, и для пациентов они бесплатные, – сообщила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Ярославские врачи получили за эту работу всероссийскую премию «Призвание».



Операции длятся около шести часов, с пациентом в операционном зале одновременно работает несколько бригад хирургов. Благодаря высокому профессионализму ярославских медиков восстанавливать свое здоровье в больницу имени Соловьева приезжают со всей страны.



– За прошлый год плановый объем высокотехнологичной медицинской помощи за счет всех источников финансирования вырос более чем на 3 процента и составил 8975 случаев госпитализации, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – В нашем регионе ВМП оказывается как взрослым, так и детям по 18 профилям и более чем 80 видам.