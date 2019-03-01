​В это воскресенье в регионе стартует неделя масленичных гуляний.



Главные события 3 марта состоятся в центре Ярославля. Откроет праздник карнавальное шествие, которое пройдет от Первомайского бульвара по Волжской набережной до Советской площади. Здесь участники устроят хоровод, после которого начнется торжественное открытие главной Масленицы страны и состоится зажжение масленичного огня.



Для гостей будет работать Масленичный дом, в котором можно получить подробные сведения о праздничных мероприятиях.



– В этом году в рамках фестиваля «Яркая Масленица» впервые пройдет реконструкция элементов исторического карнавала, который устраивал основатель первого русского театра Федор Волков, – рассказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – Карнавальные маски гости праздника могут получить у волонтеров или смастерить своими руками на мастер-классах.



После торжественного открытия фестиваля на Советской площади выступят кавер-группы «Oscar Project» и «Партизан FM», а с 18 часов начнется дискотека.



3 марта сквер на улице Андропова в Ярославле превратится в фольклорную площадку, где все желающие смогут принять участие в масленичных обрядах и конкурсах. Здесь уже размещена самая большая в России выставка масленичных кукол, с которыми можно сделать фото.



На улице Кирова откроется ярмарка ремесленников. Из года в год ярославская майолика, текстиль, предметы интерьера, гончарные и керамические изделия пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. Также под открытым небом для всех желающих будут готовить блины и другие блюда.