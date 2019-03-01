​XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В соревнованиях примут участие около трех тысяч спортсменов из более чем 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом.



В российскую команду включены 296 человек. В их числе – представители Ярославской области: чемпион мира 2019 года по фристайлу Максим Буров, серебряный призер чемпионата мира 2019 года по фристайлу Любовь Никитина и ее брат – бронзовый призер этапа Кубка мира 2019 года Станислав Никитин. Также участие в состязаниях примет призер первенства России – 2019 по шорт-треку Дарья Размахова.



– Для нас большая честь, что ярославские спортсмены будут представлять область на соревнованиях столь высокого уровня, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Более того, нашим землякам Любови Никитиной и Максиму Бурову предстоит почетная миссия на открытии универсиады – произнести клятву от лица всех спортсменов.



Из-за полученных травм не смогут принять участие в спартакиаде заявленные в состав сборной команды России ярославцы Артем Козлов и Никита Золотков (шорт-трек).



В судейский корпус универсиады включены судьи Ярославской области: Ольга Ирхина, Елена Козлова, Светлана Смирнова, Дмитрий Мартынов, Сергей Шлемин. Ярославец Александр Понгильский примет участие в универсиаде в качестве главного тренера сборной страны по фристайлу.