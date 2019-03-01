​1 марта в Правительстве области в формате видеоконференции прошел обучающий семинар-совещание для лиц, замещающих муниципальные должности на выборной основе. Темой стала подготовка к декларационной кампании 2019 года.  В семинаре совместно с управлением по противодействию коррупции принял участие председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Александр Тарасенков.

– Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – одна из важных антикоррупционных обязанностей депутатов представительных органов муниципальных образований, – напомнил начальник управления по противодействию коррупции Денис Курицын. – За непредставление деклараций предусмотрена серьезная ответственность – досрочное прекращение полномочий и включение в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Участникам семинара рассказали об изменениях в антикоррупционном законодательстве, указали на типичные ошибки при заполнении деклараций, пояснили организационные вопросы их представления.

В связи с тем, что большинство депутатов представительных органов исполняют свои обязанности на непостоянной основе, сотрудники областного антикоррупционного управления оказывают им содействие в прохождении декларационной кампании. В частности, организуются выездные приемы сведений, проводятся консультации.

Подать декларации в Ярославской области в 2019 году должны около 1200 лиц, замещающих муниципальные должности, что сопоставимо с показателями прошлого года.

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