​Оценку готовности к весеннему половодью обсудили 1 марта на заседании Всероссийской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В КЧС в режиме видео-конференц-связи приняли участие руководители надзорных органов в сфере экологической безопасности, МЧС, органов исполнительной власти.



– На особом контроле – своевременное получение информации об угрозе возможного затопления территорий, – отметил начальник главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров. – Мы задействуем все виды гидрологического мониторинга. У нас есть 33 гидрологических поста, 12 беспилотников, активно применяются технологии космического мониторинга, организовано взаимодействие 19 муниципальных образований с единой диспетчерской службой, а также со всеми старостами населенных пунктов.



Одна из главных задач в паводковый период – обеспечить население качественной питьевой водой и не допустить ухудшения ее показателей.



– На территории региона осуществляется комплексный контроль за безопасным прохождением весеннего половодья, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Особое внимание уделяется мероприятиям на водоканалах и системах водоснабжения, а также на территориях, прилегающих к водозаборам. На данный момент работа по подготовке к безаварийному прохождению паводкового периода в регионе идет в плановом режиме.



Отдельное внимание в период подготовки к безаварийному прохождению паводка уделяется территории завода имени Менделеева, где во время половодья существует угроза перелива и попадания в реку Печегду содержимого кислогудронных прудов. Мониторинг ситуации осуществляется в постоянном режиме. В настоящий момент все результаты анализов воды в Печегде соответствуют нормам.



Кроме того, будут приняты дополнительные меры по контролю за работой станций очистки воды, составлен план проверок гидротехнических сооружений региона, усилена деятельность, направленная на выявление и предупреждение фактов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды.



– В период паводка особое внимание уделим деятельности сельхозпредприятий, расположенных на берегах водных объектов, – сказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В течение марта наши специалисты проведут комиссионные обследования водосборных территорий, в первую очередь в Тутаевском, Рыбинском и Ростовском районах.



Комплексный прогноз паводковой обстановки будет подготовлен после 10 марта Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Центрального УГМС.



Оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Ярославской области будет работать в постоянном режиме.