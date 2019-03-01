2 марта губернатор Дмитрий Миронов и председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко приняли участие в открытии Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet. В этом году за победу на различных дистанциях будут бороться спортсмены из 19 стран мира и 60 российских регионов – всего более 3 тысяч человек, среди которых как любители, так и профессионалы.



– Поздравляю вас с открытием одного из главных зимних спортивных событий России! – сказал на торжественной церемонии Дмитрий Миронов. – Деминский лыжный марафон – это уже своего рода бренд Ярославской области. За время своего существования он завоевал поклонников по всему миру. По числу стран-участниц, общему количеству спортсменов марафон является абсолютным рекордсменом среди всех лыжных гонок, проведенных в России за последнее десятилетие. Я уверен, что сегодня вы покажете достойные результаты, и Деминский марафон вновь подтвердит свой высокий статус.



Глава региона выстрелом из пистолета дал старт золотой, 50-километровой гонке. В ней приняли участие 2200 лыжников. Спортсменов выпускали на трассу в семь волн с трехминутным интервалом.



– С каждым годом количество желающих принять участие в Ростех Деминском марафоне растет. Мы увеличиваем квоты, и все равно свободных слотов не остается. Это говорит и об интересе к лыжам, и о высоком уровне организации очень важного для страны спортивного события, – сказал директор Деминского марафона Александр Игнатьев.



Звездный состав золотой гонки XII традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019 представлен олимпийскими чемпионами и призерами разных лет. На соревнования приехали олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер сочинской Олимпиады 2014 года в командном спринте Никита Крюков, чемпион Игр 2006 года в дуатлоне и рекордсмен деминской трассы Евгений Дементьев, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов.



Немецкую олимпийскую команду представляют серебряный призер Ванкувера Тим Чарнке и чемпион велогонок Марио Кюммер. Постоянная участница Ростех Деминского марафона швейцарская лыжница Наташа Леонарди-Кортези примет участие в обеих гонках. Также на старт выйдут победители марафонов прошлых лет Рауль Шарикзянов, белорусский спортсмен Алексей Иванов, победительница XI марафона Светлана Николаева, члены российской сборной. В золотой гонке примут участие 76 мастеров Worldloppet.



3 марта пройдут гонки на 5, 10, 25 километров классическим стилем, а также состоится традиционный детский забег на 1 километр – в беби-марафоне примут участие около 200 юных лыжников от 3 до 5 лет.



Ожидается, что за два дня соревнований их посетят более 10 тысяч зрителей. Для них подготовлена большая культурно-развлекательная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ». На 12 площадках гости смогут познакомиться с культурными и туристическими брендами муниципальных образований области. Кроме того, организованы музыкальные выступления ярославских коллективов, торговые ярмарки, выставка снегоходов, фотозоны.