​2 марта после старта традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона на новом стрельбище регионального центра по лыжным гонкам и биатлону состоялись показательные выступления юных рыбинских биатлонистов. Ребята являются постоянными участниками областных соревнований.



Спортивное мероприятие посетили губернатор Дмитрий Миронов и глава Рыбинска Денис Добряков.



Было отмечено, что создание биатлонного комплекса такого уровня, с полным набором сертифицированных трасс дает Ярославской области возможность воспитывать новые поколения чемпионов и претендовать на проведение чемпионата, первенства, Кубка России по биатлону, организовывать тренировочные сборы.



В первый день марафона яркие впечатления болельщики получили не только от соревнований. Тысячи гостей стали участниками игр, забав, мастер-классов с незабываемыми названиями: «Новогонки Дедов Морозов – 2019», «Рыбинская заварУха», «Зимняя ступокиада с Бабушкой ягой», «Рыбинская рыбалка», «Главная Масленица страны», «Семеновские заигрыши под Семеновы наигрыши в мартовских снегах на Деминских горах», «ЭКО-невидаль», «На страже безопасности», «Ямщицкая зимняя игриада», «Как романовской овечке женихов искали», «Путешествие по Ярославии. Города вне времени».



Интерактивная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ» была специально подготовлена к марафону. На 12 площадках гости знакомятся с культурными и туристическими брендами муниципальных образований области. Кроме того, организованы музыкальные выступления ярославских коллективов, торговые ярмарки, выставка снегоходов, фотозоны.



На протяжении двух марафонских дней в «Демино» работает рыбинская «Клевая ярмарка» сувениров и спортивных товаров, а также продукции предприятий общественного питания. Для всех желающих с 10 до 15 часов открыт ледовый каток.



Ожидается, что за два дня соревнований их посетят более 10 тысяч зрителей.