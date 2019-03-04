​Дорогие друзья!



4 марта мы отмечаем годовщину Ситской битвы. Это сражение стало одним из самых крупных и значимых в истории России и наиболее масштабным в летописи Ярославской области.



Пять русских князей объединились, чтобы совместно выстоять против общего врага. Битва не была победной, но, несмотря на тяжелейшее поражение, она свидетельствовала о готовности защищать родную землю до последней капли крови, стала примером мужества и отваги. Показала, что быстрого завоевания русских земель не будет, а сила – в единстве, которое всегда определяет позитивный ход истории, развитие и прогресс.



Сегодня, как и века назад, сохранить могущество и целостность нашего государства мы можем только вместе. Пусть бережное отношение к памяти о ратных деяниях предков и воспитание молодежи через знание прошлого родного края и Отечества будут залогом процветания нашей страны!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов