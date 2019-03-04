​3 марта в Ярославской области стартовала неделя масленичных гуляний. По данным федерального аналитического сервиса «ТурСтат», Ярославская область вошла в тройку популярных городов и регионов для путешествий на Масленицу. Ожидается, что за неделю регион посетят тысячи туристов.



– Масленица стартует по всей Ярославии, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Основные мероприятия пройдут в Ярославле, где традиционно проводится «Главная Масленица страны». Муниципальные районы области также подготовили свои оригинальные масленичные программы с учетом специфики территории. К примеру, в Мышкине пройдут народные гулянья «Мышкинская Масленица», в Переславле-Залесском – «Петровская Масленица, или Царские проводы зимы», в Гаврилов-Яме – «Масленица в стране ямщика», которая завершится сжиганием деревянного колеса. Ждем всех на праздничные гулянья!



В Ярославле праздничное действо началось с карнавального шествия по Первомайскому бульвару. В составе костюмированной колонны прошли более 2,5 тысячи человек – школьники и студенты, представители учреждений сферы культуры и общественных организаций, творческие коллективы Ярославской области, гости из городов Золотого кольца России. Ростовые куклы, исторические и литературные персонажи, герои русских народных сказок и мультфильмов сделали старт масленичной недели по-настоящему красочным и ярким.



Возглавил колонну отряд гвардейцев Государыни Масленицы. В течение недели гвардейцы будут ежедневно осуществлять развод масленичного караула. Завершилось шествие-карнавал большим хороводом на Советской площади.



В резиденции Деда Мороза прошла встреча весны. Дед Мороз передал символическую эстафету времен года Государыне Масленице, и она торжественно распахнула двери Масленичного дома. В нем разместился информационный пункт, где каждый желающий может узнать подробную информацию о масленичных мероприятиях.



Сквер на улице Андропова превратился в фольклорную площадку, где жители и гости Масленицы смогли принять участие в различных конкурсах, а также увидеть выставку масленичных кукол – в этом году их представлено более 250. На улице Кирова заработала ярмарка ремесленников. Традиционные сувениры с символикой Масленицы соседствуют с изделиями ярославских умельцев. На прилавках представлены ярославская майолика, ростовская финифть, текстиль, предметы интерьера, а также гончарные и керамические изделия.



Основные масленичные мероприятия пройдут 8, 9 и 10 марта. Так, в Ярославле 8 марта на Первомайском бульваре откроются фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне» и гастрономический фестиваль. Посетители смогут отведать блюда, приготовленные прямо при них. Кроме того, будет представлено современное видение масленичного меню, адаптированного к формату уличной еды.