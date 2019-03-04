​Ярославцы взяли две медали в лыжной акробатике на XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019, которая проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Максим Буров занял первое место, Любовь Никитина – второе.



– Золото и серебро универсиады – у ярославских фристайлистов! – отметил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов. – Спасибо за отличные выступления! Поздравляю с заслуженными медалями!



В феврале глава региона встречался с этими спортсменами, ставшими победителями и призерами чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который проходил в американском городе Парк-Сити. На этих соревнованиях Максим Буров также завоевал золото – первое для страны с 2003 года, а Любовь Никитина стала серебряной медалисткой.



В Красноярске Максим Буров заявил ту же сложнейшую программу, с которой выступал в США, и победил с огромным отрывом. Его результат составил 119,91 балла, а у китайского спортсмена, занявшего второе место, – 87,91 балла.



– Признаюсь, волновался. А как иначе, когда болельщики скандируют «Россия»! Нужно было все делать очень хорошо. И, как видите, у меня получилось, – поделился впечатлениями после окончания соревнований Максим Буров.