|Ярославцы взяли две медали в лыжной акробатике на XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019, которая проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Максим Буров занял первое место, Любовь Никитина – второе.
– Золото и серебро универсиады – у ярославских фристайлистов! – отметил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов. – Спасибо за отличные выступления! Поздравляю с заслуженными медалями!
В феврале глава региона встречался с этими спортсменами, ставшими победителями и призерами чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который проходил в американском городе Парк-Сити. На этих соревнованиях Максим Буров также завоевал золото – первое для страны с 2003 года, а Любовь Никитина стала серебряной медалисткой.
В Красноярске Максим Буров заявил ту же сложнейшую программу, с которой выступал в США, и победил с огромным отрывом. Его результат составил 119,91 балла, а у китайского спортсмена, занявшего второе место, – 87,91 балла.
– Признаюсь, волновался. А как иначе, когда болельщики скандируют «Россия»! Нужно было все делать очень хорошо. И, как видите, у меня получилось, – поделился впечатлениями после окончания соревнований Максим Буров.
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