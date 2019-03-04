​За прошлый год департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провел комплексное экологическое обследование и паспортизацию 34 памятников природы регионального значения. Диагностика проводилась в девяти муниципальных районах.



– В недавнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость проведения ревизии заповедных территорий. В нашем регионе такая работа ведется ежегодно, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В 2019 году планируется обследование еще 18 памятников природы, в число которых войдут государственный природный заказник «Гаврилов-Ямский», памятник природы «Усадьба Борисовское», мемориальный парк в деревне Грешнево, историческое село Богослов с церковью XVII века и фрагментом долины реки Ишни, долина реки Печегды и другие.



Такие обследования позволяют актуализировать информацию о природоохранной ценности объектов, сформировать проекты необходимых нормативных и технических документов, направленных на улучшение состояния и охраны этих территорий, а также выявить фактически утратившие свой статус.



– По итогам диагностики специалисты подготовили паспорта памятников природы, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Сформированы предложения по оптимизации границ и режима особой охраны обследованных особо охраняемых природных территорий. Обследовались существующие природные комплексы и объекты, а также территории, где только планируется создание охранной зоны. Эта работа – неотъемлемая часть новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Экологическое обследование территории островов Шумаровского и Трясье Рыбинского водохранилища показало, что они по-прежнему населены краснокнижными растениями, насекомыми и птицами. К примеру, здесь отмечен муравьиный лев, занесенный в Красную книгу Ярославской области. В целом здесь 29 видов позвоночных животных, 16 видов птиц и 163 вида растений. Здесь обитают синица московка, пеночка весничка, дрозд рябинник, трясогузка белая и зяблик, зарегистрирована колония береговой ласточки.



Каменниковский полуостров может похвастаться еще более разнообразной флорой и фауной. На территории памятника природы отмечено 224 вида растений, 45 видов позвоночных животных и 25 видов птиц.



Справка



В Ярославской области – 366 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В их числе – 44 государственных природных заказника, 321 памятник природы и одна туристско-рекреационная местность, 10 особо охраняемых территорий местного значения, а также три памятника природы федерального значения: национальный парк «Плещеево озеро» в Переславском районе, Дарвинский заповедник, частично расположенный на территории Брейтовского района, и государственный природный заказник «Ярославский» на западном берегу Костромского водохранилища, в низовьях рек Соть, Касть и Вопша, на территории Даниловского и Некрасовского районов.



В целях контроля за соблюдением установленного режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий проводятся регулярные рейды. За год выявлено и пресечено порядка 60 нарушений, наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей.