​3 марта в Рыбинске прошел второй день состязаний XII традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019. В его спортивной программе были беби-марафон, юниорские старты на пять и десять километров, а также серебряная гонка на 25 километров.



Сначала километровую дистанцию преодолели 200 начинающих лыжников, самому младшему из которых – 3 года. Все без исключения маленькие марафонцы получили медали.



Далее стартовали юниорские гонки на 5 и 10 километров. Соревновались воспитанники спортивных школ из разных регионов России. В пятикилометровой гонке среди молодых спортсменов 2005 – 2007 годов рождения лучший результат показал Егор Грибов из Костромской области. Среди девушек первой стала представительница Ярославской области Ольга Разумова. В десятикилометровой гонке свое лидерство подтвердил ярославец Лев Субботин, победитель прошлого года на этой же дистанции. Среди девушек после уточнения финишных протоколов лидером стала Ирина Сбитнева из Ивановской области.



Серебряная гонка на 25 километров стала самой массовой за всю историю Деминского марафона – в ней приняли участие около 500 человек. Впервые спортсмены стартовали тремя волнами с интервалом в три минуты. Возглавляла гонку группа «Элита», в которую вошли сильнейшие спортсмены. На финише за медали боролись шесть участников. Победителя определила всего одна секунда преимущества. Первым стал Антон Гафаров, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, с результатом 01:04:09. Второе и третье места между Никитой Крюковым и ярославцем Евгением Цепковым разделили сотые доли секунды.



Среди женщин лидером серебряной гонки марафона стала Ирина Коваленко из Санкт-Петербурга (01:12:59). Второй пришла к финишу вологжанка Ольга Румянцева, на третьей позиции – ярославская спортсменка Светлана Николаева, завоевавшая 2 марта третье место в золотой гонке марафона.



Абсолютными победителями Суперкубка Деминских марафонов Powerup сезона 2018 – 2019 годов стали представители Ярославской области Оксана Яковлева и Максим Черезов.



Всего за два дня соревнований международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019 в стартах приняли участие около 3 тысяч лыжников. Зрителями стали около 10 тысяч человек. В местах проведения мероприятий охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали более 200 сотрудников органов внутренних дел.