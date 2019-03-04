​В марте-апреле пройдут аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



– По прогнозам, в результате в течение ближайших 5 лет в муниципальные бюджеты поступит до 40 миллионов рублей, – сказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Наш департамент разработал методику расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. При этом учтены предложения муниципальных администраций.



В результате активизированной в прошлом году работы по демонтажу незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций во всех районах и городских округах существенно расширены площадки для фирм, действующих в рамках единого правового поля.



В августе-сентябре прошлого года электронные аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций прошли в Ярославле. По итогам трех аукционов сумма каждого лота возросла в 2,5 – 3 раза от начальной цены. В результате в муниципальный бюджет поступило более 20 миллионов рублей.



Актуальная информация о расположении и характеристиках рекламных мест размещена на Геопортале Ярославской области. Сейчас на карте более 1700 точек. Ведется работа как по обозначению новых объектов, так и по исключению невостребованных.



– Также организована деятельность по максимальному упрощению процедуры подачи документов для размещения рекламы, – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Сейчас это можно сделать через МФЦ, в дальнейшем планируем задействовать портал госуслуг. В целях обеспечения максимальной прозрачности работы в данном направлении на недавнем заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике предложено включить депутатов в комиссию по рекламе. Мы эту инициативу поддержали.



Напомним, региональная комиссия по рекламе была создана в августе прошлого года. Она рассматривает вопросы выдачи разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, а также включение мест их размещения в областную схему.



В состав комиссии вошли представители департаментов имущественных и земельных отношений, строительства, охраны объектов культурного наследия, туризма, администраций муниципальных образований, а также главный архитектор региона.