​В рамках новой экологической политики, концепция которой разработана по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на экологическое воспитание подрастающего поколения. С участием представителей единого регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» проходят уроки, на которых в интерактивной форме у детей формируют культуру раздельного сбора отходов.



Такие тематические занятия уже состоялись в 40 школах региона. Очередное было организовано в поселке Константиновском Тутаевского района для учеников 4 – 5-х классов.



Ребятам рассказали о системе раздельного сбора мусора, а также о том, что при переработке из отходов можно получать топливо, удобрения и множество другой продукции, экономя природные ресурсы и значительно сокращая объемы, поступающие для захоронения на полигоны.



К примеру, из 25 пластиковых бутылок можно изготовить пиджак для взрослого человека, из 400 стеклянных бутылок – комплект стекловаты для изоляции дома, из килограмма газет – 10 рулонов туалетной бумаги, из 670 алюминиевых банок – целый велосипед.



– По статистике, ежегодно один человек производит 500 килограммов отходов. В результате первичной сортировки, обеспечивающейся на контейнерных площадках, количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15 процентов, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. В нашем регионе идет создание инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. Чтобы люди грамотно ее использовали, образовательная деятельность в направлении эковоспитания у подрастающего поколения чрезвычайно важна.



Отметим, что в Константиновской школе вопросам сохранения природы уделяют большое внимание. В настоящее время здесь проходит акция «#добрыекрышечки». Полученные за пластиковые крышки деньги дети направят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В учебном заведении также организован сбор батареек.



Как сообщили специалисты ООО «Хартия», сейчас оранжевыми контейнерами для раздельного сбора ТКО оборудовано 377 площадок. 269 спецемкостей установлено в Ярославле, 15 – в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и 51 – в Угличском. В ближайшей перспективе системой раздельного сбора отходов будет охвачен весь регион.