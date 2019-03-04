​С мая по октябрь в 13 городах шести регионов Центральной России вновь пройдут мероприятия проекта «Бегом по Золотому кольцу». Сегодня их обсудили на заседании оргкомитета, которое провел заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



– Проект «Бегом по Золотому кольцу» стал одной из визитных карточек Ярославской области, – подчеркнул Максим Авдеев. – Ежегодно растет количество участников. В 2018 году их было уже более 35 тысяч человек, на этот раз ожидается свыше 40 тысяч. И самое главное: у проекта кроме основной, спортивной, есть и вторая – культурно-туристическая составляющая. Все забеги проходят в городах, обладающих выдающейся историей, а значит, можно не только поучаствовать в стартах и получить от этого удовольствие, но и узнать много нового о городах Золотого кольца, четыре из которых находятся на территории нашего региона.



По традиции проект откроется в Ярославской области. В пятый раз пройдут старты в Ярославле, Тутаеве, Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Рыбинске и Ростове Великом. Также беговые события примут Кострома, Сергиев Посад, Тула, Коломна и Москва. В сезон 2019 года новым городом проекта станет Иваново, где на 7 июля запланирован полумарафон «Красная нить».



В каждом городе предусмотрены дистанции 300 и 600 метров, 3, 10 и 21,1 километра. В забегах примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители в различных возрастных категориях. Самых выносливых ожидают две марафонские дистанции: в Переславле-Залесском и Туле. По многочисленным просьбам участников дистанция в 42,2 километра снова включена в программу забега в Переславле. Однако это будет последняя возможность в рамках проекта пробежать марафон по живописным берегам Плещеева озера.



Всем участникам серии будет предложено присоединиться к благотворительной акции и внести свой вклад в большое доброе дело. Для людей с особенностями физического развития традиционно состоится «Забег безграничных возможностей».



Справка



Спортивный проект «Бегом по Золотому кольцу» реализуется с 2015 года. Тогда в нем принимали участие семь городов: Тутаев, Углич, Переславль, Рыбинск, Мышкин, Ярославль и Ростов Великий.



«Бегом по «Золотому кольцу» – это яркие спортивные праздники с насыщенной концертной программой, площадкой мастер-классов для всех возрастов и многочисленными активностями для болельщиков и зрителей.