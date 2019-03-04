​Ярославская делегация принимает участие в трехдневном семинаре-совещании, посвященном стратегическим подходам к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он стартовал 4 марта. В работе задействованы представители 83 субъектов РФ.



Мероприятие организовано Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством. Приглашены сотрудники Министерства строительства РФ, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, а также члены профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний.



– Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В ходе этого совещания будут обозначены векторы дальнейшего развития дорожного хозяйства субъектов Федерации. Акцент – на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.



Благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», цели и задачи которого включены в состав национального проекта, в Ярославской агломерации за два года приведено в порядок более 157 километров дорог. В этом году в плане нацпроекта – более 110 километров. Аукционные процедуры уже стартовали.



Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85 процентов дорожной сети агломераций, а также 50-процентное снижение количества мест концентрации ДТП.



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – «Автомобильные дороги Минобороны России».



В ходе совещания отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании – вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.



– Ярославская область неоднократно отмечалась федеральными коллегами в числе регионов, наиболее активно развивающих взаимодействие власти и общественности, – сказал директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В частности, в прошлом году на сайте проекта «Решаем вместе!» по инициативе губернатора Дмитрия Миронова было проведено открытое голосование по выбору объектов для ремонта в 2019 году. В процессе приняли участие более 50 тысяч человек. Кроме того, мы на регулярной основе привлекаем активистов к проверкам качества дорожных работ и их приемке. Проводим для общественников семинары, организуем встречи и обсуждения всех этапов реализации проектов.



В рамках семинара предусмотрена работа семи секций, более 50 докладов, лекции, мастер-классы и обучающие модули.