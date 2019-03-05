​Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и имущественную поддержку в рамках реализации муниципальных программ, в этом году будет учтено при составлении «Рейтинга-76».



– Проект «Рейтинг-76» позволяет муниципальным районам и городским округам получить губернаторские гранты и направить эти средства на решение имеющихся проблем и улучшение качества жизни на территории, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Для органов местного самоуправления введение нового показателя – лишний повод усилить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Например, по итогам 2017 года в регионе имущественную помощь получили 109 организаций, в 2018-м – 114.



Ярославская область – в числе регионов-лидеров по налоговым льготам юридическим лицам, жертвующим социально ориентированным некоммерческим организациям. Однако по нескольким другим показателям она отстает от ряда субъектов РФ. Оценку реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства проводит Минэкономразвития России.



– Муниципальные программы, бесспорно, являются очень важным компонентом региональной инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, – подчеркнула директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив», заместитель председателя Общественной палаты Ярославской области Елена Исаева. – То, что данный показатель стал учитываться при оценке работы органов местного самоуправления, уверена, даст толчок к созданию новых механизмов поддержки НКО. Именно на муниципальном уровне можно более четко решить важные для некоммерческого сектора территории вопросы, подтолкнуть гражданских активистов к созданию новых НКО, способных выйти на рынок с новыми социальными услугами.



Справка



«Рейтинг-76» составляется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Два раза подряд победителем и обладателем первого гранта в размере 20 миллионов рублей становился Угличский муниципальный район.